Послы ЕС продлили "крымские санкции" еще на один год
Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня
Послы стран – членов Европейского союза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма, еще на один год.
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", – написал он.
Кроме того, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий подтвердил Twitter продление санкций.
"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID19 для отмены санкций, наложенных на РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарен нашим европейским партнерам за их неизменную поддержку Украины", – написал он.
Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре 2019 года Совет Европейского cоюза официально согласовал решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России. Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года.
- В январе 2020 года министры ЕС решили добавить в санкционный список семь человек, которые принимали участие в организации региональных выборов в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года.
- США также расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. В санкционный список добавлены восемь физических лиц и транспортная компания "Гранд сервис экспресс".