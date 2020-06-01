Послы ЕС продлили "крымские санкции" еще на один год

Послы стран – членов Европейского союза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма, еще на один год.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", – написал он.

Кроме того, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий подтвердил Twitter продление санкций.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID19 для отмены санкций, наложенных на РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарен нашим европейским партнерам за их неизменную поддержку Украины", – написал он.

Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.

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