Новые детали пожара на 24-м этаже: на кондиционерах стояли двое

Открылись новые подробности пожара на 24-ом этаже 25-этажного жилого дома на улице Сикорского, 4, в Киеве, рядом с посольством США. Кроме женщины, которая выбралась из окна горящей квартиры и стояла на кондиционере, стоя на кондиционере спасался от огня и мужчина.

Сейчас он находится в реанимации, сообщает "ТСН". Ожоги ног, рук и туловища мужчина получил еще до того, как выбрался на фасад здания.

Как сообщают очевидцы событий, он спрыгнул на кондиционер, который был этажом ниже. Если бы не решился, то сгорел бы заживо, добавили авторы новостного сюжета.

"Ожогов процентов 30. Находится в тяжелом состоянии. Есть глубокие ожоги, которые нужно будет оперировать", – сообщил замглавы киевского Ожогового центра Андрей Жернов.

Сообщается, что в квартире был еще один мужчина, который выбраться не успел и погиб.

Видео: 1plus1.video

Кроме того, что уточнили число пострадавших, журналисты выяснили и обстоятельства пожара.

Как выяснилось, в доме была установлена противопожарная сигнализация, но она не была подключена к пожарной системе города и ее сигнал не выводился на экран оперативно-диспетчерской службы.

Во внутренней системе пожаротушения в доме не было достаточного давления, поэтому пожарные вынуждены были тратить время, чтобы протянуть свой пожарный рукав.

Преградой стала запаркованность близлежащих дворов: из-за автомобилей пожарным сложно было добраться до места ЧП.

Видео: Facebook / KyivOperativ

Напомним, пожар произошел вечером в четверг, 3 сентября. К его тушению были привлечены 43 человека и 11 единиц техники. Спасателям пришлось гасить пламя из квартиры, расположенной этажом выше, потому что пожарные краны не доставали до 24 этажа.