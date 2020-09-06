В "ЛНР" хотят отказаться от водоснабжения из Украины к следующему году, – глава Луганской ОГА

В так называемой "ЛНР" боевики собираются отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированные территории. Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Громадське.

По его словам, луганские боевики уже уменьшили объем воды, которая забирается из Попасянского водоканала.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться", – говорит Гайдай.

Он также отмечает, что в случае, если боевики откажутся от водоснабжения, то водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц. Глава облгосадминистрации добавляет, что пока ведутся переговоры о компенсации, которую должна выплатить "ЛНР" за уже полученные услуги.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", – говорит Гайдай.

Еще в декабре 2019 года в Луганской области 7 насосных станций были отключены от электроснабжения из-за задолженностей. В результате без центрального водоснабжения остались около 46 тыс. абонентов в таких населенных пунктах, как Лисичанск, Приволье и Новодружеск.

Напомним, в субботу, 5 сентября руководитель так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выполнила условия разведения войск и продолжает окапываться на отдельных участках линии разграничения. В связи с этим, Пушилин анонсировал, что намерен издать приказ об открытии огня по инженерным укреплениям в районе населенного пункта Шумы.

Официальный Киев инициировал срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в связи с приказом главы т.н. "ДНР" Дениса Пушилина.