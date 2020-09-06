Пернатый беглец. В Киеве спасли попугая, прожившего два месяца с голубями

В Киеве спасли домашнего попугая "кореллу", который прожил два месяца на улице с голубями. Об этом сообщает Сегодня.

По словам киевлянки Светланы, спасшей попугая, она увидела объявление в соцестях, где люди разыскивали своего пернатого питомца. В посте указывалось, что попугай улетел в районе ТЦ Аркадия, Осокорки.

"Мама переслала мне чей-то пост, и я сразу же приняла решение вырвать кореллыша из лап уличной опасности", – говорит киевлянка.

Она отправилась к указанному месту и решила приманить голубей, рассчитывая, что вместе с ними прилетит и попугайчик. План сработал, но прилетевшую птицу поймать с первого раза не удалось. Киевлянка пыталась заманить попугая в открытую клетку, но птица постоянно улетатала.

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"Мне стало очень грустно, жалко малыша. Близятся холода, вокруг сплошная опасность – вороны, сороки. Но самое ужасное – болезни, которые он мог подхватить, живя на улице. Уже приехав домой, я решилась на новую попытку поймать беглеца. Я нашла в интернете приблизительный видеонабросок ловушки и решилась на еще одну попытку", – делится воспоминаниями Светлана.

К счастью, вторая попытка поймать попугая была успешной. С собой Светлана взяла своего попугая Перчи, которая сработала как приманка.

" Когда сооружала ловушку, оказалось, что наш птенчик сидит на ветке дерева. И это была настоящая удача, нам не пришлось его искать. Мы приготовили "обаятельную приманку", я поставила ловушку и затаилась под деревом", – говорит любительница попугаев.

Корелла прилетел к приманке вместе с голубями, увидел самочку и прыгнул на клетку. Но прошло два часа пока птицу удалось поймать.

Светлана планирует оставить попугая у себя и назвать его Бегуши. Сейчас птица лечится после длительного пребывания на улице и общения с голубями.

"Теперь нам предстоит длительное лечение под руководством и присмотром нашего орнитолога Виктории Коваль. У нас есть два дня на дистанционное лечение, в случае ухудшения придется его оставить в стационаре. Но надеюсь, моя птичка быстро поправится, ему уже немножко лучше", – рассказала Светлана.