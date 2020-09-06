Как в Южной Корее не получится. ЦИК не сможет провести выборы по строгим карантинным правилам

В Украине во время местных выборов для людей с респираторными симптомами будут установлены отдельные кабинки для голосования. Об этом рассказал глава рабочей группы ЦИК по предотвращению распространения COVID-19 во время подготовки местных выборов Сергей Постивый в интервью Фокусу.

"Запретить зайти внутрь мы не можем. На этот случай у рабочей группы ЦИК было несколько предложений. Например, поставить отдельную кабину в том же помещении, где проходит голосование, проложить к ней отдельный маршрут. Если у человека жар (на входе всем избирателям рекомендуется измерять температуру), признаки ОРЗ, то члены избирательной комиссии проведут его к отдельной кабине, где он проголосует, и дальше порекомендуют немедленно обратиться к врачу. После избирателя обязательно продезинфицируют все предметы, с которыми он контактировал", – говорит Постивый.

Он добавил, что украинцы на самоизоляции также смогут проголосовать на выборах. Для этого, в стране уже есть действующий механизм.

"Если избиратель временно не способен самостоятельно передвигаться — например, сломал ногу, — он может не позднее 20:00 вечера пятницы перед днем голосования подать заявление лично либо через представителя в избирательную комиссию о том, что хочет голосовать дома, и подтвердить необходимость такой процедуры медицинской справкой. То же самое мы будем рекомендовать людям на самоизоляции", – отмечает член ЦИК.

Получат возможность проголосовать и те украинцы, которые находятся в больницах с COVID-19. К ним члены избирательных комиссий будут приходить в средствах индивидуальной защиты повышенного уровня, а перед этим – пройдут инструктаж.

Постивый добавил, что провести выборы в Украине по примеру Республики Корея не представляется возможным, хотя такой вариант рассматривался.

"Было несколько предложений. В том числе организовать что-то похожее, как в Республике Корея во время выборов в Национальную ассамблею: рекомендовать людям из группы риска или тем, у кого есть симптоматика, голосовать в определенное время. Но мы не можем ограничить или назначить время для избирателей, когда им приходить на участки. Законом установлены часы голосования: с 8:00 до 20:00. Любые наши ограничения будут расцениваться как попытка ограничить права избирателей", – подытожил член ЦИК.

На выборах в парламент Южное Кореи избиратели должны были соблюдать строгие правила, чтобы проголосовать. Обязательным было ношение маски, соблюдение дистанции, перчатки и дезинфекция рук, также на входе у всех, кто пришел проголосовать, измеряли температуру.

Только при таких условиях можно было получить свой бюллетень и зайти в кабину для голосования.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.