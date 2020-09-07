Ситуация на Донбассе обострилась. Трое погибших и трое раненых

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы", – говорится в сообщении.

При этом с начала понедельника, 7 сентября, на всех участках позиций ВСУ обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

"Украинские военные продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавляют в штабе.

Кроме того, в воскресенье, 6 сентября, боевики также обстреляли позиции ВСУ вблизи Причепиловки в Луганской области. В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение. Им оказался Тарас Кубийович, житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

Также в этот день очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. Один военный ВСУ получил ранения.

Еще двое военных погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве на минном поле боевиков.

"Командование ОТУ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецком", - говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Также двое бойцов ВСУ получили ранения опять же при подрыве на взрывном устройстве, следуя к месту тушения пожара в районе населенного пункта Новгородское.

"На неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение", – уточняется в вечерней сводке пресс-центра ООС.

В связи с резким обострением ситуации на Донбассе украинская делегация в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком собрала срочное совещание по поводу обстрела боевиков, где заявила, что Украина продолжит придерживаться перемирия и не будет реагировать на провокации.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.