Боевики второй раз за сутки нарушили перемирие: один военный ВСУ погиб

Несколькими часами ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет реагировать на такие провокации со стороны боевиков ОРДЛО, но силы ООС дали отпор

Сегодня, 6 сентября, боевики ОРДЛО второй раз за сутки нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия недалеко от Причепиловки на Луганщине. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Один военнослужащий ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", говорится в сообщении штаба.

Напомним, сегодня, 6 сентября, на 42-й день режима полного и всестороннего прекращения огня, вооруженные формирования ОРДЛО нарушили договоренности, достигнутые ТКГ и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Украинская делегация в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком собрала срочное совещание по этому поводу, где заявила, что Украина продолжит придерживаться перемирия и не будет реагировать на провокации.