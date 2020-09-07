Дама с собачкой: все о романе Насти Зинченко и главы Миграционной службы Украины Максима Соколюка

О Насте Зинченко, юной девушке, которая работала в китайском Ухане, Украина узнала во время пандемии короанвируса. Украинцев эвакуировали в феврале, Настя на борт не попала, потому что ее отказывались взять вместе с питомцем, собачкой породы шпиц по имени Мишель.

Девушка написала пост, который тронул даже самые черствые сердца, у нее брали интервью, количество подписчиков в соцсетях значительно возросло. Можно сказать, Настя получила всеукраинскую славу. Ее делом интересовался даже президент Владимир Зеленский. Впрочем, его вмешательство никак не помогло и Настя с Мишелем досидели в Китае до конца карантина.

С недавних пор в Instagram девушки стали появляться снимки, намекающие на таинственного мужчину, с которым у Насти отношения. Они вместе проводили время, тискали Мишеля, путешествовали... И каждый пост сопровождался признаниями в любви. На просьбы подписчиков рассказать, кто ее кавалер, Настя отмалчивалась, но намекала, что скоро все расскажет.

Настя и ее кавалер с одинаковыми татуировками. Свою он сделал для нее

Совместный отдых влюбленной пары

В одном из постов Настя сообщила, что переехала из родного Херсона в Киев и продемонстрировала свое новое обиталище – квартиру в центре столицы неподалеку от ТРЦ "Гулливер" и бизнес-центра "Парус".

"Киев по ритму жизни напоминает Китай. Большое кол-во людей которые нескончаемым потоком куда-то мчат. Город развивается и это очень радует. Люблю Украину ", – написала новоиспеченная киевлянка.

Анастасия Зинченко в своей новой квартире в Киеве

И сдержала слово. 6 сентября, Настя, которую в соцсетях прозвали "девушкой с собачкой", сообщила всем своим подписчикам, что встречается с Максимом Соколюком, главой Государственной миграционной службы Украины. Оказалось, что отношения уханьской "девушки с собачкой" и украинского чиновника возникли еще 20 февраля, когда Максим, по словам Насти, занимался вопросом ее эвакуации из Китая.

Настя Зинченко и Максим Соколюк после того, как обнародовали свои отношения

"Максим мне позвонил, чтобы спросить, почему меня не эвакуировали и узнать детали моей проблемы, он увидел меня в списках, и я единственная была, кого не взяли на самолет. Все это время мы общались, и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал", – рассказала Настя.

Настя Зинченко и Максим Соколюк после того, как обнародовали свои отношения

Встретились они лично только 25 апреля. И это было, по словам девушки – "мило" и даже с рукописными письмами.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", – далее, рассказывает Настя, Максим Соколюк, глава Миграционной службы Украины, благородно помог своей пассии с ремонтом кухни ее в подарок бабушке.

Впрочем, Настя поясняет, что это был период самоизоляции, так что Максим, возможно, работу и не пропускал.

За это время отношения Насти и Максима стали "не просто хорошими, они стали крепкими, тееплыми и домашними. Звучит как сказка. Когда самоизоляция закончилась и ремонт тоже, Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день мы уже были в Киеве.

В те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантине", – рассказала Настя. И резюмировала свой трогательный рассказ сообщением о том, что их "любовь не похожа на обычную, она несет необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким. Хочется лишь сказать, любите. Любите всем сердцем и будьте счастливы".

Максим Соколюк также написал трогательный пост на своей страничке.

Вся бы эта история и правда могла показаться весьма романтичной и трогательной, если бы не несколько нюансов. Первый – разница в возрасте. Насте только исполнилось 23 года, о чем она также сообщила в соцсетях, продемонстрировав, какой романтичный вечер с плюшевыми мишками, розами и саксофонистом подготовил ей "любимый". Максиму Соколюку – 43 года.

А второй нюанс – на момент начала отношений с Настей Максим Соколюк был женат. Как сообщил сам чиновник в ФБ, в апреле он подал на развод, а августе получил статус холостяка. Его бывшую жену зовут Юлия, у четы Соколюков есть двое детей.

Максим Соколюк с женой Юлией и детьми

Юлия Соколюк с детьми

Старшую дочь зовут Дарья Соколюк – она школьница и начинающая актриса и младший сын – Денис Соколюк, которому недавно исполнилось 14 лет.

Один из актерских постов Даши Соколюк в соцсетях

Как жена и дети отреагировали на откровенность отца семейства, а также на тот факт, что он явно поддерживал с Настей отношения еще до того, как подал на развод, неизвестно. На странице Насти Зинченко в Instagram стали появляться комментарии от пользователей с пустыми профилями, которые явно знают семью Соколюк и явно не разделяют "счастье" главы Миграционной службы и его юной пассии.

Некоторые в соцсетях и вовсе усмотрели в откровенности Максима Соколюка недостойное госслужащего поведение. Мол, если ты занимаешь такой пост, то должен блюсти линию и не давать повода для сплетен, а если уж дал, то хотя бы не демонстрируй свою молодую любовницу до официального развода с женой.

На данный момент нет информации, как Максим Соколюк разделил совместное имущество с бывшей супругой. Согласно его декларации, он и его семья владеют тремя квартирами, недостроенным домом, дачей и четырьмя земельными участками в селе Сеньковка в 50 километрах от Киева.