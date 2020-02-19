Не смогла оставить друга: украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки

Девушка приняла решение остаться, когда посольство Украины отказало ей в эвакуации

Украинка Анастасия Зинченко не смогла улететь в Украину из-за собаки. Украинское посольство отказало ей в эвакуации и посоветовало оставить пса Мишу в питомнике, или же просто его бросить. Девушка – отказалась. Об этом она написала в своем Instagram.

Анастасия написала про отказ эвакуировать ее вместе с псом из китайского Уханя еще 5 февраля. Девушка отметила, что подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации, но посольство отказало по причине того, что у нее есть собака.

Анастасия в Ухани в начале карантина

Историю девушки рассказали по нескольким украинским телеканалам, посольство снова с ней связалось, но снова заявило, что ее эвакуация невозможно из-за пса. Причина: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и приказ номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В нем указано, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и прочие документы, для того, чтобы пройти все санитарные нормы.

Анастасия вместе с Мишей

Девушка отметила, что у Миши (кличка собаки) есть паспорт с прививками (прививки до 2020.06.30) и есть чип. Она также была готова за свои деньги отправить собаку в карантин и сделать все необходимые документы после того, как их эвакуируют.

В Ухане это сейчас сделать невозможно из-за того, что город полностью закрыт и ветеринарные клиники не работают.

Однако Анастасия приложила все усилия, чтобы эвакуироваться вместе с питомцем. Она написала, что нашла клинику в Гуанчжоу, которая оформила все необходимые документы, нашла машину и переноску для животного, однако все-таки получила отказ.

"Сотрудник украинского посольства уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они", - написала девушка.

Пес Миша/Все фото: Instagram nastyazinchenko_

Сейчас она остается в Ухане вместе с собакой. Пишет, что правила карантина ужесточились и теперь жилой комплекс можно покидать один раз в три дня. Причем, разрешение для посещения магазина выдает полиция, но в сам магазин девушку не пустили, потому что у нее не было пропуска, который она пока не выяснила, где можно достать.

"Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь все скоро закончится, и я попаду домой с Мишей", - подытожила девушка.

Как ранее писал Фокус:

Напомним, утром 19-го февраля из Борисполя вылетел самолет специального рейса компании SkyUp для эвакуации украинцев из города Ухань в Китае. Борт с украинцами должен вернутся в Киев утром 20-го февраля.