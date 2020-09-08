Чернобыльская АЭС будет использовать новое хранилище для ядерных отходов

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки – промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Об этом сообщает пресс-служба инспекции и Министерство защиты окружающей среды.

"Начало работ по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, но и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", – сказал глава инспекции Григорий Плачков.

Он также выразил благодарность за помощь в реализации всех проектов на площадке ЧАЭС Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и странам-донорам Счета ядерной безопасности.

ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.

В 2019 году сообщалось, что демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" на ЧАЭС, который накрыли новым безопасным конфайнментом, начнут не ранее, чем через два года. Летом прошлого года Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию постоянный саркофаг, построенный над Чернобыльской атомной электростанцией.