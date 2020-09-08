Мария Колесникова не собиралась покидать Беларусь, – Координационный совет

Член Координационного совета оппозиции юрист Максим Знак сообщил, что перед исчезновением они с Колесниковой обсуждали вариант отъезда за границу, но его соратница "четко сказала, что никуда не уедет".

Об этом он заявил во вторник, 8 сентября.

"Много странного в этой истории, озвученной белорусским телевидением. Ни у кого из них (Антон Родненков, Иван Кравцов, Мария Колесникова, члены КС, – Фокус) намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", – сказал он.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов координационного совета, в том числе, Марии Колесниковой.

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“Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета – быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх”, – написала она в своем Telegram-канале "Пул Первой".

В пограничной службе Украины уточняют, что "в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля Колесникова не прибывала". Однако пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов "в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли".

"Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы", – добавили в погранслужбе.

Накануне, 7 сентября, стало известно, что в центре Минска неизвестные посадили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Перестали выходить на связь с родными и коллегами также Антон Родненков и Иван Кравцов. Родные Марии Колесниковой подали заявление о розыске.