В киевском метро коллапс: заблокированы пять станций

Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта.

В частности, разовый QR-билет на кассе на станции "Дарница" купить невозможно. При этом, очереди в автоматы Kyiv Smart Card видно уже с улицы, задолго до входа на станцию. Дело в том, что разовый билет можно купить только в терминале.

Очереди на станции "Дарница"/фото: ukranews.com

На станции метро "Лесная" работает не на полную силу из-за того, что на вход открыты только одни двери. В связи с этим здесь также образовались очереди.

Такая же ситуация на станции метро "Оболонь".

"Ответственная работа киевского метрополитена: закрыли все – проход по банковской карте и в это же время закрывают кассы на технические перерывы", – написала в Facebook пользователь Юлия Ходос.

Очереди на станции "Оболонь"/фото: Юлия Ходос

На станции "Черниговская" очередь тянется вдоль всего стихийного рынка возле.

Очереди на станции "Черниговская" видно издалека/фото: Информатор

Предварительно, причиной коллапса стал сбой работы е-билета.

Такая же ситуация и на станции "Лукьяновская".

Станция метро Лукьяновская/фото: dtp.kiev.ua

Без проблем воспользоваться услугами метро могут только пассажиры льготных категорий, которым не нужно приобретать билет.

Больше всех повезло пенсионерам/фото: Информатор

Стоит отметить, что добраться другими видами наземного транспорта также не просто, учитывая пробки.

Так, по данным Google Maps, есть пробки на подъездах к метро "Лукьяновская" и "Черниговская".

Напомним, это не первый подобный сбой в метро Киева. Ранее в Киеве система продажи Kyiv Smart Card дала сбой, в метро опять начали продавать жетоны и проездные.