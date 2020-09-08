В Киеве избили освобожденного год назад политзаключенного Балуха

В ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Об этом в Facebook сообщил также экс-политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал Сенцов.

Позже он дописал: "Володя усталый. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет".

Как отмечает издание Страна, после освобождения из плена в 2019 году Балух получил квартиру в Киеве от Фонда Пинчука. Он активно участвовал в акциях в поддержку Петра Порошенко и в акции движения "Нет - капитуляции" против политики Владимира Зеленского на Донбассе.

Недавно Балух объявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко "Европейская Солидарность".

Напомним, в августе 2017 года в России Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора". 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35.