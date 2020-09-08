Количество ДТП снизилось в 3 раза. МВД рассказали о результатах работы камер автофиксации

В местах, где установлены первые 50 камер видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине, по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибли в ДТП 174 тыс. 95 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека", – сообщил замминистра.

По его словам, запуск системы автофиксации оправдал все ожидания.

"В местах, где установлены первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза", – сказал Геращенко.

По сравнению за период с июня по август 2019 года, в 2020-м, на отдельных участках количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках дорог аварии прекратились вообще.

Отметим, 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.