Черновцы будут судиться с Кабмином за попадание в красную карантинную зону

Черновицкий горсовет планирует подать в суд на Кабмин с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

С таким заявлением выступил секретарь городского совета Черновцов Василий Продан, сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

"Для нас важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов – 17 тыс. или 34 тыс. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать", – добавил Продан.

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Фото: Chernivtsy.eu

Сообщается, что с такой речью он обратился к местным жителям, собравшимся под Черниговским облсоветом в среду, 9 сентября, на митинге с требованием открыть школы и детсады. Акция прошла под лозунгом "Нет дистанционному обучению!"

Напомним, 31 августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал у Кабинета министров Украины вывести его город из красной зоны, и объявил, что городские власти Ивано-Франковска подают на Кабмин в суд.

Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям установила с 7-го сентября новое эпидемическое зонирование Украины, по которому в "опасную" зону, в числе прочих населенных пунктов, добавили город Черновцы, а также Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.