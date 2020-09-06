Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Требованиям Кабмина о смягчении карантина соответствуют только 7 областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Регионами со значительным распространением COVID-19 считаются те, в которых присутствует хоть один признак из трех:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50% в течение пяти дней подряд;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области соответствуют требованиям Кабмина.

Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Исходя из таблицы, самая большая загруженность коек наблюдается в Одесской области - 66%, и в Черновецкой области - 64,7%. В столице уровень загруженности коек тоже довольно высокий - около 50%.

Напомним, в МОЗ опубликовали новый алгоритм действий при подозрении коронавируса. Статистика заболевания коронавирусом в Украине остается неизменно высокой. 6 сентября зафиксировано 2 107 заболевших за сутки. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве (240), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (176).