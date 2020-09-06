Статистика коронавируса в Украине на 6 сентября: 2 107 заболевших за сутки

В стране с начала эпидемии коронавируса подтвердили 135 894 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 6 сентября в Украине выявлено 2 107 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших скончались.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Количество инфицированных с начала эпидемии составило на утро воскресенья 135 894 человек, всего умерли 2 846 человек, выздоровели – 62 227 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (176).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 15 695 заболевших (188 за сутки);

– Киев – 15 032 (240);

– Черновицкая – 11 109 (151);

– Харьковская – 10 833 (141);

– Ивано-Франковская – 10 187 (176);

– Ровенская – 9 660 (26);

– Одесская – 8 380 (120);

– Закарпатская – 8 049 (61);

– Тернопольская – 7 225 (158);

– Киевская – 6 192 (87);

– Волынская – 5 828 (37);

– Винницкая – 4 375 (51);

– Житомирская – 3 678 (56);

– Хмельницкая – 3 100 (121);

– Днепропетровская – 2 697 (72);

– Черниговская – 2 286 (56);

– Черкасская – 1 894 (45);

– Запорожская – 1 882 (34);

– Сумская – 1 858 (89);

– Донецкая – 1 627 (36);

– Николаевская – 1 581 (77);

– Полтавская – 945 (29);

– Кировоградская – 854 (8);

– Херсонская – 496 (32);

– Луганская – 431 (16).

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Напомним, по состоянию на утро 5 сентября в Украине выявлено 2 836 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших скончались.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентябр