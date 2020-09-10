Академия наук учредила Золотую медаль имени Бориса Патона

В Национальной академии наук Украины учредили Золотую медаль имени Бориса Патона. Об этом сообщили в пресс-службе Академии.

"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е.Патона Национальной академии наук Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября 2020.

В НАН сообщили, что медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Напомним, 19 августа на 102 году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон, занимавший пост президента Национальной академии наук Украины с 1968 года.

22 августа в Киеве простились с Борисом Патоном. Церемонию посетили президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава офиса президента Андрей Ермак, первый президент Украины Леонид Кравчук.