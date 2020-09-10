Активисты "Нацкорпуса" провели под домом Зеленского акцию неповиновения и разрисовали его забор

Активисты "Движения сопротивления капитуляции", "Демсокиры", "Свободы" и "Нацкорпуса" приехали в Конча-Заспу, под резиденцию президента Украины Владимира Зеленского с требованием прекратить совместное с "ДНР"-овцами патрулирование украинских позиций под Шумами.

Как сообщает "Страна.ua", митингующие собрались в районе 19:00 на парковке торгового центра "Магеллан" на Теремках, и двинулись автоколонной к дому Зеленского.

Фото: Strana.ua

Сообщается, что на парковке у ТЦ собралось несколько десятков человек, среди которых был замечен шоумен Сергей Поярков и руководитель Киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин.

Фото: Strana.ua

Как сообщил корреспондент УНН, на машинах видны флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Свободы", а сама авто-колонна растянулась на несколько километров.

Фото: Unn.com.ua

"Мы должны показать Зеленскому, что украинцы умеют защищаться даже несмотря на диверсантов и вражеских агентов при власти! Остановим капитуляцию вместе!", – сообщается на странице "Национального корпуса" в анонсе акции.

Фото: Unn.com.ua

Также на официальном сайте "Нацкорпуса" можно посмотреть запись стрима с места событий:

Видео: YouTube / "Національний Корпус"

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, активисты прибыли в Конча-Заспу в районе 20:30.

"Пока активных действий противники Зеленского не предпринимают. Активисты наклеили президенту на забор плакат с надписью "Нет капитуляции!", – передает корреспондент канала с места событий.

Фото: Telegram / PavlovskyNews

Сообщается, что протестующие требуют создать ВСК по "вагнеровцам" и отчет власти о мирных переговорах по Донбассу.

Как передает PavlovskyNews, в финальной части акции активисты нанесли красной краской на забор дома Владимира Зеленского надпись "импичмент", зажгли фаеры, взорвали петарды и запустили салюты.

Фото: Telegram / PavlovskyNews

"Также они нанесли еще десяток надписей на заборе резиденции Зеленского. К слову, общественный порядок обеспечивали не более чем 10 сотрудников полиции диалога", – сообщили журналисты "Страны".

Фото: Strana.ua

Напомним, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились о совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи поселка Шумы в Донецкой области, но в итоге совместную инспекцию отменили. На следующий день, 10 сентября, боевики открыли прицельный огонь около поселка Шумы.