Тогда инспекция идет к вам! От президента требуют ответа за Шумы

Уже через несколько часов у ворот президентской дачи в Конча-Заспе может собраться толпа и потребовать объяснений лицом к лицу.

Приглашение пророссийских боевиков на совместную инспекцию позиций ВСУ у села Шумы на Донбассе и практически "никакая" реакция Владимира Зеленского на гибель 6 сентября украинского военного, убитого снайпером, критически подняли у части граждан градус неприязни к действующему президенту. Инспекция позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы, которую должны были провести офицеры Совместного центра по контролю и координации с участием представителей России и сепаратистов, сегодня так и не состоялась. По сообщению Офиса президента, принято решение не о переносе, а о полной отмене такой инспекции. Как сообщается, представители самопровозглашенной ДНР выдвинули ряд требований, которые "противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника". В ОП добавили, что из-за этого “исключительно одноразовое инспектирование исключительно одной точки не состоится”. Фокус разбирается, откуда взялось первоначальное решение о проведении такой проверки и с какими препятствиями столкнулись его инициаторы. “Сорвать выполнение приказа Зеленского – честь” Недовольных и ситуацией в целом, и конкретно поведением Владимира Зеленского хватает. 9 сентября, накануне оговоренной в ТКГ инспекции в Шумах, “патриотический” фланг украинской общественности и политикума отреагировал целым рядом воинственных заявлений. Громче всех это сделал журналист Юрий Бутусов. На своей Фейсбук-странице он призвал украинских военных не выполнять “преступные приказы”, более того – “ликвидировать генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова”, который, по данным Бутусова, и должен был участвовать в этой инспекции. “Срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского – это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который – честь. Тот, кто сорвет "прекращение огня" и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества”, – довольно прямолинейно высказался Бутусов. Журналист добавил, что в случае проведения инспекции он войдет в историю как предатель, и вся ответственность за последствия такого шага будет лежать на нем. Позже Бутусов выложил еще несколько постов на ту же тему, несколько смягчив тон. Отреагировали и в “Движении ветеранов Украины” – объединении ветеранских организаций (в частности, “Азова”), участвующего в “Движении сопротивления капитуляции”. В заявлении согласие Зеленского на инспекцию назвали госизменой. В организации призвали сторонников остановить взаимные нападки (“враг у нас один”), а политсилы – “проводить красные линии” (“немедленно начинайте процедуру импичмента Президента Украины!”). Отреагировали и в парламентской оппозиции. Александр Турчинов (глава штаба “Евросолидарности”) назвал инспекцию преступлением и национальным унижением, а Ирина Фриз (экс-министр по делам ветеранов) – уже даже проквалифицировала действия Зеленского как ч. 3 ст 111 УК (госизмена), за раскрытие врагу гостайны и действия в интересах России. В “Голосе” оказались более сдержанными – там просто потребовали отменить решение о проведении инспекции, найдя лишь “признаки” государственной измены. И потребовали отставки руководства украинской делегации в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком. Пойдем выйдем. Президента вызывают "поговорить" Представитель оккупированного Донбасса в ТКГ Денис Казанский заявил, что на встрече ТКГ не присутствовал. И принятое там решение о совместном инспектировании позиций назвал странным. И хоть сегодня, когда и должна была состояться "инспекция", в Офисе президента дали заднюю и сообщили, что она "временно отменяется", обсуждение и осуждение данного решения было уже не остановить. Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев высказался еще резче. Остальные и вовсе не выбирали выражения. А в итоге анонсированы были сразу две протестные акции. Одна группа людей собирается съездить домой к президенту Владимиру Зеленскому домой в Конча-Заспу, другая – собраться у Офиса президента. Требования участников акции просты: Кравчука и Фокина уволить, боевиков ЛДНР на позиции украинских военных не пускать. Будет ли президент дома, чтобы поприветствовать свой народ, явившийся к нему аж в Киевскую область – неизвестно.

Официальная позиция Офиса президента В Офисе президента отмену совместной инспекции объясняют тем, что сепаратисты выдвинули новые (неприемлемые) требования. Офис Президента со ссылкой на отчеты миссии ОБСЕ напоминает: по вине украинской стороны с 27 июля перемирие не нарушалось ни разу. Более того, у Зеленского намерены соблюдать прекращение огня и впредь – а вот у сепаратистов цель другая, “пиар вместо мира”. В Донецке начали “в произвольном порядке выбирать новые точки для инспектирования”. В ОП подчеркнули, что украинская сторона “по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности” согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон подтвердил, что Украина прекращение огня не нарушала. Было выдвинуто встречное предложение – такая же инспекция мест по ту сторону линии разграничения, где нарушения перемирия фиксировались. На это в “ЛДНР” не согласились. Более того – в официальном сообщении указывается, что инспекция должна была проходить максимально сглажено – в гражданской одежде и “без одиозных представителей”. Но теперь это предложение отозвано “по объективным причинам” – отсутствие нарушений с нашей стороны и карантинные ограничения. Учитывая это и фактический отказ представителей России и боевиков придерживаться достигнутых договоренностей и “здравого смысла”, в ОП констатировали, что сейчас инспекция в районе Шумов проведена быть не может. Впрочем, категорического отказа от таких инспекций в будущем в заявлении озвучено не было. С чего все началось 22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в Офисе президента. Казалось, это прорыв: при посредничестве ОБСЕ стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. А в ОП напомнили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей. 26 июля командующий объединенных сил Сергей Наев издал приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. ...А потом одно за другим пошли сообщения о раненых и погибших. 13 августа двое украинских военных в Донецкой области подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Один погиб, один получил ранения. 6 сентября, в Донецкой области из гранатомета боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Шумы, был ранен украинский боец. Тогда же, 6 сентября появилась информация о том, что у села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время обстрела боевиков ЛДНР погиб украинский военный. По данным журналиста Юрия Бутусова, воин погиб от выстрела снайпера. Украинские военные открыли ответный огонь. Но политического "огня" не последовало. Конечно, президент выразил соболезнования. "Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день, если честно, не было. На 42-й день мы потеряли человека, мы отрабатываем и разбираем сейчас детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно. Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку, поверьте мне, другой подход, другой отношение. Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека, мои соболезнования всем родным и близким. После этого сейчас у нас вновь нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", – сказал Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Хмельницкую область. И это была, собственно, вся официальная реакция. Шумы и угрозы Гибель украинского военнослужащего была воспринята особенно остро еще и потому, что 5 сентября главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинские войска нарушили договоренности о перемирии, создав новые укрепления у поселка Шумы в Донецкой области (недалеко от Горловки). И якобы поэтому 7 сентября российско-террористические формирования ОРДО откроют огонь по инженерным сооружениям Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы Донецкой области. А потому к 8.00 7 сентября украинской стороне надо отвести весь личный состав из указанного района.



"Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей. Обращаюсь к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время", – написал Пушилин. По его мнению, укрепления возле Шумов возведены "незаконно". Появление после 22 июля новых траншей украинской армии террористы расценили как "позиционные нарушения" согласованных в Минске мер по усилению режима прекращения огня.Боевики атаковали из стрелкового оружия. Все уже знают, что угрозы свои Пушилин не выполнил, в итоге украинские бойцы из окопов записали ему видеопослание. "Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем" 6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, на которое собрались вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины. Посвятили совещание угрозам Пушилина. Сообщили, что в документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины. Подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. "Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", – добавил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук . Про обстрел украинских позиций и ранение украинского военного также поговорили. Участники, в итоге, пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе. И 8 сентября выступил президент Владимир Зеленский. Он анонсировал заседание советников лидеров "Нормандской четверки" от которого он ждет "определенных предложений и определенных решений". И заявил, что "мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших". На вопрос об уже погибших и раненых в результате провокаций боевиков украинских военных президент уклончиво сообщил, что реакция государства есть. "Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ, потому что наша задача – защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов граждан нашей независимой страны", – заявил Владимир Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского на брифинге/Фото: Офис президента

"Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

9 сентября Трехсторонняя контактная группа встретилась снова. Но не лично, а в формате видеоконференции. ОБСЕ в очередной раз подтвердила безосновательность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября. А Леонид Кравчук сделал заявление.

"Украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", – сообщил Кравчук.

Ничего экстраординарного в этих словах, казалось бы, нет. Но как выяснилось, до этого на видеоконференции контактная группа договорилась совместно с представителями боевиков проинспектировать район населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Более того, украинская сторона пообещала, что обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом. Но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом. Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же будет использовать правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство", – поясняется в заявлении.

Позже Кравчук дал комментарий, в котором заявил, что "для достижения мира больших компромиссов не бывает. Бывает один компромисс, которого нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитете, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальное – можно. И нужно договариваться, но документы не подписывать такие, которые могут навредить Украине. А договариваться, вести переговоры, нужно со всеми. Потому что, если не вести разговоры и переговоры, ни о каких договоренностях нельзя даже думать".