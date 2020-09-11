Статистика коронавируса в Украине на 11 сентября: новые антирекорды и рост очереди на тестирование
За сутки 10 сентября COVID-19 выявили у 3 144 человек (ранее было 2 582, 2 551, 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 148 756 заболевших, 67 005 выздоровевших (из них 1 128 за минувшие сутки) и 3 076 (53 за сутки) умерших.
Об этом сообщает СНБО.
Больше всего заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве (404 случая – антирекорд для города), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280) и Хмельницкой (198) областях.
Динамика в регионах:
- Львовская область – 16 626 заболевших (174 за сутки);
- Киев – 16 523 (404);
- Харьковская – 12 112 (280);
- Черновицкая – 11 847 (132);
- Ивано-Франковская – 10 953 (151);
- Ровенская – 10 217 (144);
- Одесская – 9 157 (283);
- Закарпатская – 8 453 (94);
- Тернопольская – 8 377 (302);
- Киевская – 6 648 (94);
- Волынская – 6 161 (69);
- Винницкая – 4 690 (84);
- Житомирская – 4 055 (117);
- Хмельницкая – 3 698 (198);
- Днепропетровская – 3 093 (81);
- Черниговская – 2 574 (29);
- Черкасская – 2 294 (117);
- Сумская – 2 229 (47);
- Запорожская – 2 136 (55);
- Донецкая – 1 942 (90);
- Николаевская – 1 851 (85);
- Полтавская – 1 130 (61);
- Кировоградская – 885 (11);
- Херсонская – 576 (18);
- Луганская – 532 (29).
Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 9 сентября было проведено 27 469 ПЦР-тестирований. Доля положительных среди них – 17,7%. Сутки ранее, 8 сентября, было 20 054 тестирования и доля положительных – 14,4%. При этом 9 сентября непротестированными остались 21 310 образцов, а 8-го числа их было 20 927.
Напомним, ранее источники в правительстве заявляли, что если отметка количества заболевших коронавирусом в сутки превысит 3000 человек, украинскую систему здравоохранения ждет коллапс.
Благодаря введенному весной в Украине карантину удалось спасти жизни многих людей. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. "Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте", – заявил Ляшко.
В столице Украины начались "точечные" закрытия учебных заведений: с 1 сентября на карантин ушли две школы и один детсад.