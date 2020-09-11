Государственные лаборатории не справляются с объемами ПЦР-тестирования

Государственные лаборатории, обрабатывающие анализы на Covid-19, не успевают проверить все образцы. К этому выводу пришел активист Евгений Истребин, проанализировав работу Харьковского областного лабораторного центра Минздрава, одного из крупнейших в стране.

Этот центр проводит 49% тестов, выявляет 71% позитивных случаев и проверяет 65% всех случаев пневмонии по области.

9 сентября он провел 672 теста, из них 51% дали позитивный результат. Необработанными остались 2772 биологических материала (образца). В июле в среднем было около 200 остатков в день, а 2772 – это примерно пятидневная дневная мощность лаборатории.

Высокий показатель позитивности 51%, по мнению Истребина, означает что раз лаборатория завалена образцами, то в первую очередь тестируют только экстренные материалы, от пациентов с явными симптомами заболевания. Статистика отчасти подтверждает это предположение: из 672 тестов 140 были от пациентов с пневмониями.

Учитывая объем необработанных остатков, людям, которые сдают тесты для подтверждения выздоровления, ждать результатов придется неделями, либо обращаться в платные лаборатории.

Напомним, 9 сентября в Украине всеми лабораториями было проведено 27 469 ПЦР-тестирований. Доля положительных среди них – 17,7%. 8 сентября было 20 054 тестирования и доля положительных – 14,4%. При этом 9 сентября непротестированными остались 21 310 образцов, а 8-го числа из было 20 927.

По данным Минздрава, на 11 сентября в стране всего проведено 1 806 428 тестирований методом ПЦР.