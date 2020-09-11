Из материалов дела Гонгадзе пропали слова о причастности Кучмы и Литвина, – адвокат

Адвокат Татьяна Костина заявила, что из материалов дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача о том, что к этому делу Леонид Кучма и Владимир Литвин, сообщает УНИАН.

Костина добавила, что "пленки Мельниченко" – не единственное доказательство причастности Кучмы к этому преступлению, поскольку есть еще такое весомое доказательство, как показания исполнителя убийства Гонгадзе Пукача.

Костина заявила, что для того, чтобы вывести Кучму из-под обвинения, производства по Гонгадзе и избиению журналиста Алексея Подольского засекретили еще в суде первой инстанции, чтобы общественность не могла контролировать ход суда.

Костина также отметила, что по делу было проведено единственное открытое заседание – когда объявляли приговор Пукачу. По ее словам, и в этом заседании была допущена фальсификация судебного дела.

"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", – заявила адвокат.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, согласно заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.