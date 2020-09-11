Из материалов дела Гонгадзе пропали слова о причастности Кучмы и Литвина, – адвокат

Адвокат Татьяна Костина утверждает, что "пленки Мельниченко" – не единственное доказательство причастности Кучмы к этому преступлению, поскольку есть еще такое весомое доказательство, как показания исполнителя убийства Гонгадзе Пукача.

Адвокат Татьяна Костина заявила, что из материалов дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача о том, что к этому делу Леонид Кучма и Владимир Литвин, сообщает УНИАН.

Костина добавила, что "пленки Мельниченко" – не единственное доказательство причастности Кучмы к этому преступлению, поскольку есть еще такое весомое доказательство, как показания исполнителя убийства Гонгадзе Пукача.

Костина заявила, что для того, чтобы вывести Кучму из-под обвинения, производства по Гонгадзе и избиению журналиста Алексея Подольского засекретили еще в суде первой инстанции, чтобы общественность не могла контролировать ход суда.

Костина также отметила, что по делу было проведено единственное открытое заседание – когда объявляли приговор Пукачу. По ее словам, и в этом заседании была допущена фальсификация судебного дела.

"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", – заявила адвокат.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, согласно заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.