Кто ответит за Крым. На кого может выйти расследование госизмены за Харьковские соглашения

На Банковой хотят найти ответ, кто же первым сдал Крым. Начнут с тех, кто подписал Харьковские соглашения 2010 года.

В марте 2014-го в украинском Крыму прошел референдум о "статусе полуострова". Его организовали представители России. "Голосование" проходило под дулом автоматов вооруженных людей, которых позже в Кремле признают своими военнослужащими. По результатам так называемого референдума Крым якобы стал частью РФ. Весь мир назвал это аннексией полуострова. Уже семь лет на международной арене поднимается данный вопрос, а Украина требует от России вернуть Крым.

Действующая власть считает, что этого можно было бы избежать, если бы в 2010 году президент Виктор Янукович не подписал с российским президентом Дмитрием Медведевым Харьковские соглашения — документ, который продлевал пребывание Черноморского флота РФ с 2017 по 2042 год, и последующие каждые пять лет, если ни одна из сторон не была против. Хотя сам текст был засекречен. За ратификацию документа проголосовали 236 народных депутатов ВР.

Сам факт голосования депутатов не может быть доказательством госизмены. Но это не значит, что ее нельзя доказать политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач

11 марта текущего года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить, при каких обстоятельствах парламент поддержал Харьковские соглашения.

"Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть производства по госизмене в отношении этих лиц", — сказал после заседания СНБО секретарь Алексей Данилов.

Он также напомнил, что в 2008 году Кабинет министров намеревался предложить законопроект по урегулированию вопроса выхода Черноморского флота РФ из Крыма. Но соответствующий документ не был разработан, и "это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности".

В Офисе президента (ОП) не исключают, что именно Харьковские соглашения позволили РФ увеличить военный состав в Крыму, что в будущем привело к оккупации полуострова. Поэтому на Банковой заинтересовались списком тех, кто поддержал интересы России на полуострове. Ведь список имеет немало фамилий, среди которых есть не только действующие депутаты, но и известные олигархи.

Яйца и разбитые мечты

"Нормализовать отношения с Россией и изменить кабальные газовые контракты, которые привели государство на грань социально-экономического коллапса", — так тогдашний президент Янукович объяснял необходимость подписать Харьковские соглашения. Власть даже не скрывала, что документ был важен для Киева, чтобы снизить цену на газ, — Украина якобы получала скидку в размере $100 на каждой тысяче кубов российского газа. По данным экспертов, страна могла сэкономить до $40 млрд за 10 лет.

Поэтому режиму Януковича необходимо было мобилизовать парламент и легализировать соглашения 226 голосами. 27 апреля состоялось роковое заседание Верховной Рады. Оппозиция обвиняла власть в сдаче интересов Украины и нарушении Конституции, позволяя другому государству продолжать размещать свой флот в Крыму.

Правящая в то время Партия регионов дискуссий не допускала. Вместо этого тогдашний спикер Владимир Литвин открыл заседание Рады, несмотря на регистрацию лишь 211 депутатов вместо необходимых 226, что уже было нарушением законодательства. В тот день он просидел, прикрытый зонтиками: оппозиция кидала в спикера яйца.

[ + – ] Газ вместо Крыма. РФ обещала Украине скидку на газ. Но позже отказалась выполнять условия договора

27 апреля оказалось травмоопасным для многих депутатов. Кто-то получил сотрясение мозга, кому-то сломали нос. Не обошлось даже без дымовых шашек: зал парламента был покрыт дымом, что усложняло процесс голосования. Столкновения также были у здания парламента, где митинговали в поддержку действий Януковича.

Несмотря на это Харьковские соглашения депутаты ратифицировали быстро. Их поддержали 160 депутатов Партии регионов, 27 человек от Коммунистической партии, 20 депутатов Блока Литвина, 13 — внефракционных. Также нашлись голосовавшие "за" и среди оппозиции — семь человек из "Нашей Украины — Народной самообороны" и девять — из Блока Юлии Тимошенко.

Важно

Хроника аннексии. Как с посягательствами на Крым сталкивались поочередно все президенты Украины

Среди поддерживавших Харьковские соглашения есть много известных по сей день имен: бизнесмен Ринат Ахметов, депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич и Вадим Столар, член Центральной избирательной комиссии Юрий Мирошниченко и др.

Также частично одобрил договор Петр Порошенко. В 2010 году в интервью журналисту Мустафе Найему он сказал, что "и Россия, и Украина защитили свои интересы", а Украина нашла формулу, по которой "было возможно резкое изменение цены на газ, доведение ее до европейской".

Позже на Печерских холмах стали понимать, что их обвели вокруг пальца. Ведь ради призрачной скидки на газ режим Януковича практически подарил России Крым.

Попытка отвлечь внимание

В годовщину незаконного референдума в Крыму СБУ провела обыски в Верховной Раде, Кабмине, Министерстве иностранных дел и СНБО.

"Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов [Харьковские соглашения] осознавало их последствия [для Украины и Крыма]", — говорится в сообщении спецслужб.

Это заставляет нервничать многих украинских политиков, связанных с тем процессом. Хотя некоторые признают, что не понимают, каким может быть наказание. Ст. 80 Конституции Украины гласит, что народный депутат не несет юридической ответственности за голосование.

В Офисе президента (ОП) не исключают, что именно Харьковские соглашения позволили РФ увеличить военный состав в Крыму, что в будущем привело к оккупации полуострова

Первым оправдываться начал экс-спикер Литвин. По его словам, другого выхода не было: "Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержат за энергоносители, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет", — об этом он сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Поэтому была договоренность снизить цену на газ в обмен на соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму на 50 лет.

"В апреле 2010 года правительство положило на стол расчеты, что бюджет не может быть сверстан. На заседании СНБО говорили, что Украина рухнет, обвалится, потому что на 100% зависит от России по энергоносителям. А что мог сказать тогда я как председатель Верховной Рады? Что я не буду выносить на голосование этот вопрос? Решение принимал согласительный совет, и если есть 226 голосов, то вопрос выносится", — объясняет свой поступок Литвин.

Собеседник Фокуса в партии "Слуга народа" утверждает, что идея "воскресить" Харьковские соглашения принадлежит секретарю СНБО Данилову, а президент Владимир Зеленский одобрил начало расследования по тому периоду.

"Этот процесс связан с запуском Крымской платформы. Мы готовы начать разговор о том, кто же первым сдал Крым. И говорить об этом также с нашими международными партнерами, которые, согласно Будапештскому меморандуму, гарантировали нам целостность территории", — рассказывает источник Фокуса.

Давать оценку этим планам в СН не спешат. К примеру, депутат Никита Потураев уверен, что украинскому обществу для начала нужно дать ответ на вопрос, что произошло. Это позволит быстрее осознать, куда двигаться дальше.

"Я думаю, что на Банковой обеспокоены расследованием британского издания Bellingcat о провальной операции задержания российских наемников — вагнеровцев. Предполагается, что будет нанесен удар либо по главе ОП Андрею Ермаку, либо по его ближайшему окружению. Поэтому у Зеленского пытаются отвлечь внимание общества", — приводит Фокусу иную возможную причину интереса власти к Харьковским соглашениям Николай Спиридонов, политический эксперт.

Важно

Крым под замком. Шесть вопросов к шестой годовщине оккупации полуострова

Политолог не исключает, что козлом отпущения в этой истории может стать именно экс-спикер Литвин, которого возможно привлечь к криминальной ответственности за нарушение регламента парламента.

Но доказать госизмену участников голосования будет невероятно сложно, уверен Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества. "Сам факт голосования депутатов не может быть доказательством госизмены. Но это не значит, что ее нельзя доказать", — комментирует он Фокусу.

Если следствие не прекратится и продолжится детальное изучение всех фактов, а также будут проходить допросы, то это позволит ответить на многие вопросы, которые находятся под грифом "Секретно".