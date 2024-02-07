"Ситуация с Bihus.info напоминает убийство Гонгадзе": в Раде призвали создать следственную комиссию (видео)

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин поинтересовался у коллег не кажется ли им, что в Украине начало "пахнуть поздним кучмизмом". Нардеп призвал Раду взять атаки на журналистов под собственный контроль.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") сравнил прослушивание команды проекта Bihus.Info с убийством украинского журналиста Георгия Гонгадзе и призвал создать временную следственную комиссию. Об этом он заявил во время заседания Рады, а соответствующее видео обнародовал в своем Telegram.

"Уважаемые коллеги, я вас прошу принюхаться. Ну, вот просто принюхайтесь. Вам не кажется, что у нас в стране начало пахнуть поздним кучмизмом?", — обратился к народным депутатам Юрчишин.

Кроме того, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова отметил, что 29 января прошло 23 года со дня назначения приговора убийце Гонгадзе, однако, "давление на журналистов — восстанавливается".

"Ситуация с Bihus.info напоминает убийство Георгия Гонгадзе. Тогда руками правоохранительных органов убили независимого журналиста, а потом пытались сделать из него наркомана. Якобы его убили наркоманы, ища запрещенные вещества. Похоже, история повторяется", — говорится в заметке Юрчишина.

Также народный депутат призвал парламент взять атаки на журналистов под собственный контроль и создать временную следственную комиссию.

"Не реагировать сегодня нельзя. Свобода слова — одна из высших ценностей украинцев", — добавляет он.

Скандал со слежкой за Bihus.info: детали

16 января в сети опубликовали видео с членами редакции Bihus.Info, которые употребляли наркотики. Журналисты выяснили, что сотрудники СБУ следили за редакцией, когда та отдыхала в комплексе перед новым годом. Спецназовцы установили скрытые камеры в номерах СМИ. Уволенный начальник Департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко не опроверг свое участие и Департамента в операции.

Позже экс-прокурор Виктор Чумак объяснил, кто мог следить за командой Bihus.Info. По его словам, частная структура не могла привлечь 30 человек для настройки слежки журналистов.

3 февраля нардеп Николай Тищенко рассказал, что за журналистами следили сотрудники СБУ. По его словам, уволенный Роман Семенченко является "золотым фондом" СБУ, а чтобы воспитать профессионала такого уровня, нужно от 15 до 20 лет.

5 февраля украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Романа Семенченко уволили с должности главы Департамента защиты национальной государственности СБУ из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

Что говорят в СБУ

Напомним, депутаты 6 февраля приняли решение о вызове главы Службы безопасности Украины (СБУ) в Верховную Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. Василий Малюк подчеркнул, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений.

Кроме того, по словам главы СБУ, он направил представление на увольнение руководителя Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности, а президент Украины Владимир Зеленский еще 31 января подписал соответствующий указ.

Также напомним, 6 февраля Офис генерального прокурора Украины поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование по делу о слежке за командой Bihus.infо.