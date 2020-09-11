"Укрзализныця" закрывает продажу билетов еще на шести станциях

С понедельника, 14 сентября, "Укрзализныця" закроет продажу билетов со следующих железнодорожных станций: "Нежин", "Носовка", "Волочиск", "Чоп", "Ларга" и "Славута-1".

Как сообщается на сайте "УЗ", ограничение принято по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кабмине.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", – отметил перевозчик.

Продажа билетов на этих станциях будет закрыта на поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы;

№ 122/121 Николаев – Ровно;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 779/780 Сумы – Киев, Винница;

№ 786/785 Киев – Шостка;

№ 774/773 Киев – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов – Тячев;

№ 117/118 Киев – Черновцы.

Сообщается, также, что возврат платежей за билеты будет проводится пунктами продажи в полном объеме.

Ранее, в связи с эпидемиологической ситуацией, "Укрзализныця" приняла решение закрыть продажу билетов на станциях "Коломыя", "Острог", "Черновцы" и "Радивилов".

Напомним, скоро за поездами "Укрализныци" можно будет круглосуточно наблюдать на интерактивных картах.