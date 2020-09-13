Статистика коронавируса в Украине на 13 сентября: более 2400 новых случаев
По состоянию на 13 сентября в Украине выявили 2 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 103), умерли 30 человек. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
За сутки выздоровели 547 пациентов (днем ранее – 1341). Количество активных случаев – 82 264.
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 154 335 заболевших, 68 893 выздоровевших и 3178 умерших.
Больше всего новых больных в Киеве (310) и Тернопольской (225). Более 100 случаев в Харьковской (180), Львовской (140), Ивано-Франковской (132), Черновицкой (129), Хмельницкой (118), Черкасской (111) и Запорожской (105) областях.
Последние данные по тестированию, которые выкладываются ежедневно на сайте covid19.gov.ua, теперь недоступны. Согласно данным сайта, 49% мест в стационарах уже заполнены.
Статистика в регионах:
- Львовская область – 16 914 заболевших (140 за сутки);
- Киев – 17 261 (310);
- Харьковская – 12 584 (180);
- Черновицкая – 12 117 (129);
- Ивано-Франковская – 11 215 (132);
- Ровенская – 10 469 (100);
- Одесская – 9 482 (100);
- Закарпатская – 8 625 (93);
- Тернопольская – 8 882 (225);
- Киевская – 6 849 (9);
- Волынская – 6 289 (65);
- Винницкая – 4 808 (52);
- Житомирская – 4 292 (98);
- Хмельницкая – 3 968 (118);
- Днепропетровская – 3 262 (86);
- Черниговская – 2 714 (60);
- Черкасская – 2 495 (111);
- Сумская – 2 401 (78);
- Запорожская – 2 347 (105);
- Донецкая – 2 095 (69);
- Николаевская – 1 953 (24);
- Полтавская – 1 195 (34);
- Кировоградская – 904 (12);
- Херсонская – 628 (32);
- Луганская – 586 (24).
Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.