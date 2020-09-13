Статистика коронавируса в Украине на 13 сентября: более 2400 новых случаев

По состоянию на 13 сентября в Украине выявили 2 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 103), умерли 30 человек. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки выздоровели 547 пациентов (днем ранее – 1341). Количество активных случаев – 82 264.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 154 335 заболевших, 68 893 выздоровевших и 3178 умерших.

Больше всего новых больных в Киеве (310) и Тернопольской (225). Более 100 случаев в Харьковской (180), Львовской (140), Ивано-Франковской (132), Черновицкой (129), Хмельницкой (118), Черкасской (111) и Запорожской (105) областях.

Последние данные по тестированию, которые выкладываются ежедневно на сайте covid19.gov.ua, теперь недоступны. Согласно данным сайта, 49% мест в стационарах уже заполнены.

Статистика в регионах:

Львовская область – 16 914 заболевших (140 за сутки);

Киев – 17 261 (310);

Харьковская – 12 584 (180);

Черновицкая – 12 117 (129);

Ивано-Франковская – 11 215 (132);

Ровенская – 10 469 (100);

Одесская – 9 482 (100);

Закарпатская – 8 625 (93);

Тернопольская – 8 882 (225);

Киевская – 6 849 (9);

Волынская – 6 289 (65);

Винницкая – 4 808 (52);

Житомирская – 4 292 (98);

Хмельницкая – 3 968 (118);

Днепропетровская – 3 262 (86);

Черниговская – 2 714 (60);

Черкасская – 2 495 (111);

Сумская – 2 401 (78);

Запорожская – 2 347 (105);

Донецкая – 2 095 (69);

Николаевская – 1 953 (24);

Полтавская – 1 195 (34);

Кировоградская – 904 (12);

Херсонская – 628 (32);

Луганская – 586 (24).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.