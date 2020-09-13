Статистика коронавируса в Украине на 13 сентября: более 2400 новых случаев

Украина
Половина мест в стационарах, выделенных для больных коронавирусом в Украине, уже заполнены.

По состоянию на 13 сентября в Украине выявили 2 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 103), умерли 30 человек. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки выздоровели 547 пациентов (днем ранее – 1341). Количество активных случаев – 82 264.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 154 335 заболевших, 68 893 выздоровевших и 3178 умерших.

Больше всего новых больных в Киеве (310) и Тернопольской (225). Более 100 случаев в Харьковской (180), Львовской (140), Ивано-Франковской (132), Черновицкой (129), Хмельницкой (118), Черкасской (111) и Запорожской (105) областях.

Последние данные по тестированию, которые выкладываются ежедневно на сайте covid19.gov.ua, теперь недоступны. Согласно данным сайта, 49% мест в стационарах уже заполнены.

Статистика в регионах:

  • Львовская область – 16 914 заболевших (140 за сутки);
  • Киев – 17 261 (310);
  • Харьковская – 12 584 (180);
  • Черновицкая – 12 117 (129);
  • Ивано-Франковская – 11 215 (132);
  • Ровенская – 10 469 (100);
  • Одесская – 9 482 (100);
  • Закарпатская – 8 625 (93);
  • Тернопольская – 8 882 (225);
  • Киевская – 6 849 (9);
  • Волынская – 6 289 (65);
  • Винницкая – 4 808 (52);
  • Житомирская – 4 292 (98);
  • Хмельницкая – 3 968 (118);
  • Днепропетровская – 3 262 (86);
  • Черниговская – 2 714 (60);
  • Черкасская – 2 495 (111);
  • Сумская – 2 401 (78);
  • Запорожская – 2 347 (105);
  • Донецкая – 2 095 (69);
  • Николаевская – 1 953 (24);
  • Полтавская – 1 195 (34);
  • Кировоградская – 904 (12);
  • Херсонская – 628 (32);
  • Луганская – 586 (24).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

 

 

 