Убийство мужчины на праздновании дня Днепра попало на видео

В центре Днепра этой ночью, после празднования Дня города убили мужчину. Трагедия случилась в результате потасовки между мужчинами – 31 и 39 лет и 41-летней женщиной. Об этом сообщает Информатор.

К месту вызвали полицию и скорую. К моменту приезда полиции мужчина лежал на земле без сознания, но дышал. Прибывшие вскоре медики начали оказывать ему помощь, однако спасти его не смогли. На груди мужчины были ножевые ранения диаметром около 3 мм.

Жена 39-летнего умершего сообщила полиции, что на ее мужа напал неизвестный, применил к нему перцовый газ и дважды ударил ножом в грудь.

Очевидец происшествия, 16-летняя девушка, рассказала, что видела, как двое мужчин дрались, а через какое-то время один из участников драки ушел.

Сообщается, что нападавшего уже задержали. Другие очевидцы утверждают, что мужчины были ранее знакомы и подрались из-за женщины.

Камеры наблюдения зафиксировали потасовку.

Отметим, накануне жители Днепра отмечали День города. Как сообщант местное издание Видкрытый, в ходе празднования, горожане увидели грандиозное лазерное шоу с использованием новейших технологий. Шоу сопровождал грандиозный салют.

Напомним, 7 сентября в Днепре произошел взрыв около жилого дома. В результате инцидента два человека получили ранения.