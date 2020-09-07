В Днепре произошел взрыв около жилого дома: двое раненых

В Днепре задержан мужчина, который бросил гранату в сторону жилого дома.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

ЧП произошло вечером 6 сентября около одного из домов по улице Баженова. Выяснилось, что 35-летний мужчина кинул гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. В результате взрыва мужчины получили телесные повреждения.

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На месте ЧП работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. Эксперты считают, что взорваться могла граната РГД-5.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 ч. 2 п. 1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Продолжается следствие.

Напомним, 23 августа в Кривом Роге 44-летний мужчина бросил взрывное устройство в сторону своих знакомых. В результате взрыва травмы и осколочные ранения получили 4 человека, их госпитализировали.

В июле в селе Новый Быков в Бобровицком районе Черниговской области местный житель подорвал гранату.