Под Днепром мужчина бросил гранату в своих знакомых: четверо пострадавших

Поздним вечером воскресенья, 23 августа, в Кривом Роге 44-летний мужчина бросил взрывное устройство в сторону своих знакомых. В результате взрыва травмы и осколочные ранения получили 4 человека, их госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, ЧП произошло на улице Скляра. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Вещественные доказательства на месте ЧП

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, 24 августа, в разгар празднования Дня независимости "заминировали" станцию Крещатик. Из-за анонимного звонка про бомбу станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход.

Пока станцию закрывали и проверяли, поступило еще несколько сообщений о якобы заминированных объектах в Киеве. Так неизвестные также "заминировали" аэропорт "Киев", два моста и Украинский дом.