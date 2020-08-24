Под Днепром мужчина бросил гранату в своих знакомых: четверо пострадавших
По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.
Поздним вечером воскресенья, 23 августа, в Кривом Роге 44-летний мужчина бросил взрывное устройство в сторону своих знакомых. В результате взрыва травмы и осколочные ранения получили 4 человека, их госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
По информации правоохранителей, ЧП произошло на улице Скляра. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Вещественные доказательства на месте ЧП
Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Напомним, 24 августа, в разгар празднования Дня независимости "заминировали" станцию Крещатик. Из-за анонимного звонка про бомбу станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход.
Пока станцию закрывали и проверяли, поступило еще несколько сообщений о якобы заминированных объектах в Киеве. Так неизвестные также "заминировали" аэропорт "Киев", два моста и Украинский дом.