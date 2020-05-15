Не впускали без маски. В Киеве мужчина грозил взорвать гранату в супермаркете

2020-05-15 14:34:00

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Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

15 мая в киевском супермаркете задержали 38-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В супермаркете Соломенского района произошел конфликт между злоумышленником и охранником. Конфликт начался из-за замечания, которое мужчине сделал охранник из-за отсутствия защитной маски.

"Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", – сказано в сообщении.

38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

граната, полиция

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

супермаркет, мужчина

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