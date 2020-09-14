Статистика коронавируса в Украине на 13 сентября: почти 2,5 тыс. новых случаев
По состоянию на 14 сентября в Украине выявили 2 462 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2 476), умерли 33 человека. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
За сутки выздоровели 650 пациентов. Количество активных случаев – 84 043.
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.
Больше всего новых больных в Тернопольской области (352). Более 100 случаев в Киеве (168), а также в Харьковской (269), Одесской (205), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.
Статистика в регионах:
- Львовская область – 17 057 заболевших (143 за сутки);
- Киев – 17 429 (168);
- Харьковская – 12 853 (269);
- Черновицкая – 12 252 (135);
- Ивано-Франковская – 11 357 (142);
- Ровенская – 10 555 (86);
- Одесская – 9 687 (205);
- Закарпатская – 8 675 (50);
- Тернопольская – 9 234 (352);
- Киевская – 6 961 (112);
- Волынская – 6 353 (64);
- Винницкая – 4 844 (36);
- Житомирская – 4 390 (98);
- Хмельницкая – 4 008 (40);
- Днепропетровская – 3 342 (80);
- Черниговская – 2 788 (74);
- Черкасская – 2 579 (84);
- Сумская – 2 502 (101);
- Запорожская – 2 403 (56);
- Донецкая – 2 101 (6);
- Николаевская – 2 051 (98);
- Полтавская – 1 112 (28);
- Кировоградская – 909 (5);
- Херсонская – 644 (16);
- Луганская – 600 (14).
Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.