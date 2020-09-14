Статистика коронавируса в Украине на 13 сентября: почти 2,5 тыс. новых случаев

Украина
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 3211 человек умер.

По состоянию на 14 сентября в Украине выявили 2 462 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2 476), умерли 33 человека. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки выздоровели 650 пациентов. Количество активных случаев – 84 043.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.

Больше всего новых больных в Тернопольской области (352). Более 100 случаев в Киеве (168), а также в Харьковской (269), Одесской (205), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.

Статистика в регионах:

  • Львовская область – 17 057 заболевших (143 за сутки);
  • Киев – 17 429 (168);
  • Харьковская – 12 853 (269);
  • Черновицкая – 12 252 (135);
  • Ивано-Франковская – 11 357 (142);
  • Ровенская – 10 555 (86);
  • Одесская – 9 687 (205);
  • Закарпатская – 8 675 (50);
  • Тернопольская – 9 234 (352);
  • Киевская – 6 961 (112);
  • Волынская – 6 353 (64);
  • Винницкая – 4 844 (36);
  • Житомирская – 4 390 (98);
  • Хмельницкая – 4 008 (40);
  • Днепропетровская – 3 342 (80);
  • Черниговская – 2 788 (74);
  • Черкасская – 2 579 (84);
  • Сумская – 2 502 (101);
  • Запорожская – 2 403 (56);
  • Донецкая – 2 101 (6);
  • Николаевская – 2 051 (98);
  • Полтавская – 1 112 (28);
  • Кировоградская – 909 (5);
  • Херсонская – 644 (16);
  • Луганская – 600 (14).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.