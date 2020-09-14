Резкий рост числа заболевших Covid-19 в Украине: НАН дала жесткий прогноз

Уже к пятнице, 18 сентября в сутки будут фиксировать по три тысячи новых заражений Сovid-19 и по пол сотни смертей от коронавируса.

"Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и город Киев", – сообщается в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Число новых инфекций за день на 18 сентября в прогнозе заложено в районе от 2395 до 3670, при среднем значении в 3014 человек. Количество новых летальных случаев за день на 18 сентября – от 45 до 55, при среднем значении – 50.

Таблица: Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины / Nas.gov.ua

Ученые НАН подчеркнули, что среди всех инфицированных наблюдается рост доли больных, о болезни которых стало известно уже с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности.

В Академии наук добавили, что рост доли таких больных также "может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах".

Таблица: Прогнозные кривые количества новых инфицированных в день для регионов Украины, рассчитанные на период с 11 по 18 сентября 2020 года по сравнению с предпрогнозом МОЗ Украины / Nas.gov.ua

Отмечается, что в среднем по Украине за последнюю неделю тратится 9.1 тестов на новое обнаружения, это значит, что процент обнаружений – 10.9%, то есть более чем каждый десятый.

"Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области – 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружения, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине – 19 тестов на выявление – что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий", – добавили украинские ученые.

Таблица: Прогнозные кривые количества новых летальных случаев в день для регионов Украины, рассчитанные на период с 11 по 18 сентября 2020 года по сравнению с предпрогнозом МОЗ Украины / Nas.gov.ua

Подчеркивается, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день.

"Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирования", – подчеркнули в НАН Украины.

Напомним, в Украине с понедельника, 14 сентября, действует новое эпидемиологическое зонирование, по которому опасные "красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.