Воскресный спад. В Киеве уменьшилось число новых случаев коронавируса

За сутки в столице выявлено 168 новых случаев заболевания COVID-19, трое больных скончались. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как объяснил градоначальник, медики связывают снижение количества новых заболевших (с более 400 в пятницу и субботу) с тем, что в выходные работают не все лаборатории, проводящие тесты.

Среди выявленных случаев - 90 женщин (возрастом от 22 до 90 лет), 63 мужчины (от 20 до 78), 7 девочек (от 1 до 17 лет) и 8 мальчиков (от 1 до 14 лет).

По данным Кличко, за сутки заражение выявили у семи медиков. Госпитализированы 27 человек - остальные борются с болезнью дома, находясь на самоизоляции.

Больше всего новых случаев выявлено в Днепровском (48), Оболонском (20) и Соломенском (16) районах.

Ранее Фокус анализировал, адекватно ли работают украинские лаборатории и способны ли они отражать реальную ситуацию с эпидемией.