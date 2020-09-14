В Житомирской области до сих пор стоят два памятника Ленину, – СМИ

В Житомирской области в Олевском районе до сих пор не демонтированы два памятника Владимиру Ленину.

Об этом заявил глава проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Позняков, пишет LB.ua.

По его информации, один монумент находится в Белокоровичах, другой – в Замысловичах.

По словам главы Белокоровицкой ОТГ Сергея Коцура, памятники "вождю мирового пролетариата" хотят переделать в казака и уже приглашали для беседы скульптора.

Памятник Ленину в Замысловичах

По словам старосты села Замысловичи Ларисы Бабич, памятник Ленину в селе должен быть уже демонтирован.

"Бывают часто случаи, когда местные чиновники пишут ответы "мы все демонтировали", а по факту памятники как стояли, так и стоят. Сейчас мы запросили фотофиксацию места, где стоял памятник, и если их не демонтировали – то после выборов поедем в Житомирскую область", – рассказал Позняков.

Отметим, недавно глава сельсовета с. Калчева Болградского района Анатолий Касим уволился по причине того, что не смог снести памятник Ленину в Украине.

Ранее в Одесской области необычно "декоммунизировали" один из памятников Владимиру Ленину, который до недавнего времени оставался нетронутым.