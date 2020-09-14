Праздник удался. Из-за нарушения карантина в Одессе на День города открыли дело

Полиция расследует нарушение карантина в Одессе на День города. Организаторов массовых мероприятий могут оштрафовать на 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на совещании представители правоохранительных органов проинформировали президента Украины Владимира Зеленского об открытии уголовного производства из-за нарушения карантина в Одессе.

"На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и проходит расследование", – говорится в сообщении.

Организаторам праздников грозит штраф в сумме 170 тыс гривен в случае установления причинно-следственной связи между этими мероприятиями и увеличением количества больных коронавирусом или смертностью.

Отметим, во время празднования Дня города 2 сентября на Потемкинской лестнице собралось огромное количество людей. Практически все присутствующие были без масок.

Ранее Госпотребслужба за сутки нашла в центре Одессы пять кафе, которые нарушали карантинные ограничения. На нарушителей составили протоколы за отсутствие средств защиты у персонала кафе.