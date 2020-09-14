Лоукостер Wizz Air отменил два рейса из Львова

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air отменила рейсы из Львова в Ларнаку и Будапешт до конца марта 2021 года.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на систему бронирований компании.

Возобновить полеты из Львова в Ларнаку намерены с 28 марта. Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Цена самых доступных билетов стартует от 1769 грн.

Рейсы из Львова в Будапешт также должны восстановить с 28 марта, улететь можно будет в четверг и воскресенье. Билеты стоят от 1769 грн.

Всего перевозчик отменил с Украиной 12 рейсов: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова – в Ларнаку и Будапешт, из Харькова – в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии. Из Киева авиакомпания запустит шесть рейсов, из Львова и Одессы – по четыре, из Харькова – два маршрута, из Запорожья – один.

Недавно Wizz Air ввела сбор за предоставление пассажирам мест рядом в салоне самолета. Новая услуга "Места рядом" обойдется желающим в 12 евро за перелет в одну сторону. За перелет в обе стороны цена увеличится в два раза и составит 24 евро.