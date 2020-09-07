Wizz Air ввела новый сбор за предоставление пассажирам соседних мест

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air ввела сбор за предоставление пассажирам мест рядом в салоне самолета. Новая услуга "Места рядом" обойдется желающим в 12 евро за перелет в одну сторону. За перелет в обе стороны цена увеличится в два раза и составит 24 евро.

Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Отмечается, что данная услуга доступна только двум взрослым пассажирам, если они бронируют билеты по базовому тарифу (Basic). При этом, выбрать себе конкретные места они не смогут. Услуга гарантирует, что пассажиры будут размещены рядом, но не на премиум местах (в первых рядах у входа в самолет или в аварийных рядах, где больше пространства для ног).

Номера мест будут известны после прохождения онлайн-регистрации — за 48 часов до вылета.

Если услугой "Места рядом" не воспользоваться, система регистрации может рассадить пассажиров, летящих вместе, в разных частях салона.

Напомним, авиакомпания Wizz Air запустит 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.

Отметим, МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения. Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.