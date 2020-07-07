МИД просит не продавать в страны, которые не пускают украинских туристов

В МИД говорят, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами туристы

МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения.

Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель – невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющих подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", – сказано в сообщении.

В МИД говорят, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами туристы.

Как ранее сообщал Фокус: