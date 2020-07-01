Криклий рассказал, кто из украинцев сейчас может попасть в страны Евросоюза
В страны ЕС въезд пока разрешен дипломатам и украинцам, которые имеют рабочие или учебные контракты, вид на жительство в ЕС, а также тем, кто транзитом следуют через ЕС, и морякам, которые направляются на корабль.
Остальным украинцам въезд пока закрыт, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Причина запрета в том, что в Украине высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
ЕС открыл свои границы пока для 14 стран, но без Украины. Решение об открытии границ пересматривается раз в две недели.
При этом украинцы уже могут посещать такие "отпускные" страны, как:
- Турция;
- Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);
- Албания;
- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);
- Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.
- 30 июня глава МОЗ Максим Степанов говорил, что министерство может рекомендовать вводить дополнительные ограничительные меры и закрывать курорты, если рост заболеваемости продолжится.