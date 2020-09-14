У Кернеса обнаружили коронавирус, он находится в коме, – СМИ

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого последний раз видели на публике 23 августа – на День города, госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Как сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники, у Кернеса обнаружили коронавирус, который протекает в сложной форме.

Издание также пишет, что согласно информации, полученной на условии анонимности из Офиса президента и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Однако источники не сообщили, является ли эта кома искусственной или это следствие заболевания.

Директор Департамента информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что городской голова находится на больничном пятый день – с 10 сентября. Он не стал уточнять его диагноз и нынешнее состояние. По его словам, полномочия городского головы Харькова исполняет секретарь харьковского горсовета Александр Новак.

"С четверга прошлой недели он находится на больничном. Что касается диагноза - на этот вопрос может ответить только лечащий врач с согласия пациента. Обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Александр Новак", – сообщил Сидоренко изданию Ньюзрум.

Как писало Суспильне, один из источников сообщил, что в 17-й городской больнице, которая определена, как стационар для больных коронавирусом, в начале сентября готовили "палату с особыми условиями" из-за возможной госпитализации Кернеса. Однако директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрия Сороколата опровергла наличие в больнице такой палаты.

Напомним, Минздрав переместил Харьков из "красной" в "зеленую" карантинную зону.