Полторы тысячи белорусских хасидов пытаются прорваться в Украину, несмотря на запрет въезда

На границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань.

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Столпотворение на границе Гомельской и Черниговской областей связано с тем, что паломники хотят попасть в Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю, который в этом году приходится на 18-20 сентября, несмотря на запрет въезда иностранцев в Украину из-за опасности коронавируса.

Как сообщает ГПСУ на своей странице в Facebook, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, в приграничный район выезжал руководитель ведомства Сергей Дейнеко, который заявил, что "пограничники не допустят попыток нарушения границы".

Сергей Дейнеко объясняет хасидам правила въезда в Украину в связи с коронавирусом

Также отмечается, что ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.

Отметим, что в этом году уже произошло несколько конфликтов с участием хасидов, которым удалось попасть в Умань до 28 августа. Так, в понедельник, 14 сентября в Умани разгорелся скандал между хасидами и местными жителями из-за синагоги, которая, по мнению метных, была построена незаконно.

А ранее в Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана.

Также в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке разбили нос хасиду.