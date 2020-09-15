В поселке Чабаны под Киевом ночью произошел мощный взрыв

В Чабанах, которые относятся к Киево-Святошинскому району и расположены под Киевом, в ночь на 15 сентября прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщили, что слышали сначала хлопок, потом какой-то гул и потом сильный взрыв.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Через некоторое время в соцсетях появились сообщения о взрыве газовой трубы высокого давления в Чабанах.

Известная певица Гайтана, которая живет в посёлке "Маеток" под Киевом, где недавно продал свой дом Владимир Зеленский, написала в Facebook о мощном взрыве где-то неподалеку.

"В 00:15, в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стёкла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолёт. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. Кто что знает и слышал?" – написала артистка.

"Авария газовой трубы в Чабанах. Пишут в группах", – отозвалась комментатор Наталия Гуменюк.

"Был сильный хлопок, а потом очень сильный гул, как будто стоишь возле реактивного самолета", – написали в соцсетях.

"Пишут, что был взрыв трубы газа под высоким давлением в Чабанах. Вроде, эвакуируют оттуда людей. Пожарные и газовые службы выехали. Друзья, у нас тут какая-то жесть! Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже минут 15 и звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает. Очень громко и он снова усиливается", – сообщил очевидец.

Председатель постоянной полицейской комиссии Киевской Сергей Гулиев сообщил в Facebook следующее:

"14.09.2020 у 00.30 прорвало трубу высокого давления у Чабанов Киево-Святошинского района. Все Аварийные службы на месте, в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение, принимаются Меры по прекрытию газоснабжения. P.S. В 1:15 Трубу перекрыли", – написал Гулиев.

Через некоторое время в пресс-службе Чабановского поселкового совета сообщили , что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка.

На место происшествия выехали правоохранители и ГСЧС. Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", – говорится в сообщении.

О пострадавших на данный момент информации нет.

Напомним, 7 сентября в Днепре произошел взрыв около жилого дома. В результате инцидента два человека получили ранения.