Глава Николаевской ОГА заболел COVID-19 и приехал лечиться в Киев

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу", – написал Стадник.

В комментариях Стадник сообщил, что будет лечиться в Киеве, а не в Николаеве. Это вызвало вопросы у горожан. По мнению одного из них, Стадник, приехавший на лечение в Киев, не сможет на себе оценить того уровня лечения заболевших COVID-19, которое сейчас предлагают больницы Николаева.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого последний раз видели на публике 23 августа – на День города, госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Кроме того, лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко излечилась от COVID-19.