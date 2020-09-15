Статистика коронавируса в Украине на 15 сентября: почти 3000 новых случаев

За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека больных Covid-19 умерли и 1267 пациентов выздоровели.

Об этом сообщается на сайте СНБО во вторник, 15 сентября.

Больше всего заболевших зафиксировали в Тернопольской – 390 новых случаев и пятеро человек умерли; в Харьковской – 307 новых случаев и три летальных; а также в Одесской области, где обнаружено 306 новых случаев и трое скончались.

В столице Украины зарегистрировали 285 новых заражений и 11 смертей от Covid-19. В Киевской области – 118 новых больных и один погибший.

Инфографика: Rnbo.gov.ua

Статистика в регионах (без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма):

Львовская область – 17 243 заболевших (из которых 186 – за прошедшие сутки);

Киев – 17 714 (285);

Харьковская – 13 160 (307);

Черновицкая – 12 394 (142);

Ивано-Франковская – 11 510 (153);

Ровенская – 10 635 (80);

Одесская – 9 993 (306);

Закарпатская – 8 756 (81);

Тернопольская – 9 624 (390);

Киевская – 7 079 (118);

Волынская – 6 428 (75);

Винницкая – 4 887 (43);

Житомирская – 4 470 (80);

Хмельницкая – 4 058 (50);

Днепропетровская – 3 430 (88);

Черниговская – 2 846 (58);

Черкасская – 2 688 (109);

Сумская – 2 553 (51);

Запорожская – 2 503 (100);

Донецкая – 2 154 (53);

Николаевская – 2 114 (63);

Полтавская – 1 253 (30);

Кировоградская – 929 (20);

Херсонская – 661 (17);

Луганская – 620 (20).

Всего с начала пандемии SARS CoV 2 в Украине обнаружили 159 702 случая заражения. От осложнений коронавируса умерли 3 264 жителя страны, выздоровели 70 810 больных.

Инфографика: WHO COVID-19 Dashboard

По прогнозу Национальной академии наук, уже к пятнице, 18 сентября за сутки в Украине будут фиксировать по три тысячи новых заражений Сovid-19 и по пол сотни смертей от коронавируса.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в Украине вступило в силу новое зонирование по уровню угрозы эпидемии Covid-19. По распределению Кабмина, "красная" карантинная зона существенно выросла: в нее добавили добавили города Чоп, Нежин, Канев, Славуту, а также отдельные районы Львовской и Хмельницкой областей.