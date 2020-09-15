На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде самка тюленя родила малыша

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родилась самка тюленя Уэдделла. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Вчера, 14 сентября 2020, команда двадцать пятой УАЭ (украинской антарктической экспедиции) сообщила, что на оcтрове Галиндез, где расположена наша станция, родился первый тюлень Уэдделла. Это девочка, пока напугана и держится матери", – говорится в сообщении.

Полярники предлагают всем желающим помочь с выбором имени для новорожденной в комментариях. Имя будут выбирать лайками. Сейчас под постом уже более 30 предложений. Больше всего лайков набрал вариант Галиндезастер (по месту рождения малышки на острове Галиндез).

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Беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев, каждая самка приносит по одному малышу. Рождение малышей происходит прямо на льду. После рождения тюленята весят 25-30 кг и имеют длину до 1,3 м. Их выкармливают 7 недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь.

Взрослые тюлени достигают веса до 400 кг и живут 20 лет.

Напомним, в августе на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно для этого периода года вернулись пингвины. В это время там разгар зимы и животные обычно покидают острова Галиндез, где расположена станция, и возвращаются в октябре.