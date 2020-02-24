Спутник NASA зафиксировал последствия жарких деньков в Антарктиде

На снимках видны озера из талой воды на Игл-Айленде

Спутник NASA показал последствия волны тепла, которая пришла в Антарктиду в этом меясце. Об этом сообщает Cnet.

По словам ученых, теплые деньки существенно ударили по ледникам Антарктиды. Обсерватория NASA выпустила два снимка, сделанные со спутника Landsat 8. На них видны изменения вдоль северной оконечности Антарктического полуострова.

Еще 4 февраля на Игл-Айленде виден достаточно большой снежный покров. Но уже на следущем снимке, сделанном 13 февраля, виднеются ярко-синие пруды из талой воды, а также голая земля.

"Я не видел, чтобы в Антарктиде все происходило настолько быстро", – заявил гляциолог из колледжа Николс в штате Массачусетс Маури Пелто.

Снимок до рекордной температуры в Антарктиде. Фото: Joshua Stevens/Landsat data from the USGS/GEOS-5 data/NASA GSFC

Комитет Всемирной метеорологической организации все еще анализирует последствия рекордной температуры в Антарктиде, но результаты явления уже хорошо видны на спутниковых снимках. По предварительным данным, волна тепла уничтожила около 20% сезонного скопления снега на Игл-Айленде в течение нескольких дней.

"Отдельно взятое событие в феврале не является столь важным. Более важно то, что такие явления происходят все чаще", – заявил Пелто.

Как ранее сообщал Фокус:

В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд. Плюс 18,4°C было 7 февраля на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza, расположенной на самой северной оконечности Антарктиды. Днем ранее отмечены 18,3°C.

Также от ледника острова Пайн-Айленд откололся айсберг в 300 квадратных километров. Отколовшийся айсберг разбился на много крупных частей, одной из которых даже дали название.