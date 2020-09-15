Не допустим: глава Погранслужбы поехал уговаривать хасидов не нарушать границу

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко прибыл на пограничный пункт в Черниговской области, где с беларусской стороны границы скопилась группа из сотен желающих проехать в Украину, и провел с ними встречу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как позже рассказал сам Дейнеко в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, на 7 утра 15 сентября на погранпункте с беларусской стороны еще находилось 690 "граждан". В ближайшие сутки ожидается прибытие до трех тысяч паломников на погранпункты в Черниговской, Житомирской и Волынской областях. Граница усилена резервами Национальной академии ГПСУ и Сумкого погранотряда, задействованы вертолет Ми-8, да Н-125, самолет DA-40 и несколько БПЛА.

Сообщается, что Госпогранслужба наладила контакт с беларусскими коллегами, посольством Израиля в Украине и раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают прибывших водой и кошерной едой.

Напомним, 14 сентября к пункту пропуска прибыло несколько групп желающих проехать в Украину, несмотря на запрет. Хотя в сообщении Погранслужбы это прямо не озвучено, по фотографиям можно понять, что это паломники-хасиды, желающие попасть в Умань на празднование Рош-ха-Шана у могилы рабби Нахмана.

В ходе встречи с паломниками, Дейнеко донес до их ведома содержание постановления Кабмина об ограничении въезда иностранцев, говорится в сообщении. Также глава ведомства заявил, что не допустит незаконного нарушения границы, а те, кто попытается это сделать, будут отвечать согласно закону.

Как сообщает беларусское агентство “Белта” со ссылкой на Госпогранкомитет РБ, в приграничных с Украиной районах скопилось уже более 1,5 тысячи евреев-хасидов, желающих попасть в Умань.

Напомним, 19 сентября будет отмечаться Рош-ха-Шана, еврейский Новый год. В это время традиционно происходит пиковый наплыв паломников-хасидов в Умань к могиле духовного вождя брацлавских хасидов рабби Нахмана. В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, Кабмин ограничил въезд иностранцев в страну до 27 сентября.