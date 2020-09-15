Трое нелегалов из Гвинеи доплыли до Украины с помощью спасательного круга

В Николаевской области 14 сентября пограничники задержали троих нелегальных мигрантов из Гвинеи. Темнокожие мужчины брели вдоль обочины в Очаковском районе. После проверки выяснилось, что иностранцы незаконно попали в Украину на днях. Добрались вплавь после бегства с корабля. Об этом сообщили с Госпогранслужбе (ГПСУ).

«Эти «путешественники» до этого находились на иностранном судне, которое накануне прибыло из Гвинеи в пункт пропуска «Днепро-Бугский морской торговый порт». Тогда, во время оформления судна пограничники и обнаружили этих трех нелегальных мигрантов без документов, удостоверяющих личность. Они, якобы, тайно попали на судно и скрывались на нем. Пограничники не допустили их схода на берег и до отправления судна они находились под охраной. После оформления на отход из порта сухогруз отправился по маршруту», - сказано в публикации пресс-службы ведомства.

Однако нелегалы выпрыгнули за борт и с помощью спасательного круга добрались до украинского берега. После задержания они рассказали, что почти три недели скрывались в палубном кране, в носовой части судна и в спасательной шлюпке.

Напомним, что 16 июля на трассе "Киев-Чоп", что в Закарпатской области, пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами из Шри-Ланки. Они планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза через Украину.